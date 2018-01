Heemmuseum toont arbeiderswoning uit oma's tijd 27 januari 2018

03u08 0 Hemiksem Het heemmuseum in de Sint-Bernadusabdij heeft er opnieuw een aantal trekpleisters bijgekregen. Een oude koer, woonkamer, 'waskot' en slaapkamer geven een authentiek beeld van hoe het er in grootmoeders tijd aan toeging.

Wie het heemmuseum van heemkring Heymissen binnenkomt, wordt spontaan terug gekatapulteerd naar het verleden. Na een oud klaslokaal en een oud café heeft de heemkring nu een zaal gewijd aan de kamers van een arbeiderswoning anno 1930. "Je kan onder meer een kijkje nemen in een authentiek 'waskot' met strijkgerief en een wasmachine", toont Bert Van de Vel van de heemkring.





Leuvense stoof

"In de woonkamer vind je een echte Leuvense stoof en een kast uit de tijd van Napoleon. We hebben zelfs een koertje gemaakt met een oud toilet - een plank met een gat, zeg maar. Zo'n toilet stond vroeger nog bij mijn eigen grootmoeder. Maar kinderen die vandaag het heemmuseum bezoeken, kennen dat niet meer."





Op zolder

"Veel van deze spullen stonden vroeger op zolder", zegt voorzitter Geert Roggeman. "De voorbije twee jaar zijn we bezig geweest om ze een tweede leven te geven. Voor veel van onze jonge bezoekers is het fascinerend om deze wereld te betreden. Zij kunnen nu met eigen ogen zien hoe het er vroeger bij onze grootouders aan toe ging." Het heemmuseum is open elke eerste zondag van de maand van 14 tot 18 uur. (BCOR)