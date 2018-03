Harmonie viert 145ste verjaardag met expo 30 maart 2018

Harmonie Verenigde Vrienden bestaat 145 jaar en viert dat de komende maanden met een tentoonstelling in het plaatselijke heemmuseum. De muziekverenigingen stelt er oude foto's, kostuums, partituren, instrumenten en affiches uit haar rijke verleden tentoon. Een van de eyecatchers is een kostuum uit 1929 dat destijds aan de muzikanten werd geschonken door de bekende Hemiksemse tegelfabriek Gilliot. "Een mooie geste, zeker als je beseft dat onze harmonie op dat moment nog gemakkelijk honderd leden telde", zegt secretaris Marina De Pauw. "Vandaag zijn we in ons orkest met 55 leden. Met onze percussieband en ons jeugdorkest erbij komen we aan een negentigtal." De tentoonstelling is te bezichtigen op zondagen 1 en 22 april, 6 mei en 3 juni. De toegang is gratis. (BCOR)