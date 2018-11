Harmonie strikt Udo voor concert Ben Conaerts

15 november 2018

16u18 0

Harmonie Verenigde Vrienden maakt zich op voor een nieuwe editie van zijn ‘In Harmony’-concerten, op vrijdag 16 en zaterdag 17 november in het Depot Deluxe.

De harmonie heeft daarvoor opnieuw een bekende ster weten te strikken. Na onder meer Sandra Kim, Gunther Neefs, Born Crain, Barbara Dex, Nicole en Hugo, Roel Vanderstukken, Belle Perez en Ann Van den Broeck heeft de harmonie dit jaar Udo uitgenodigd. Udo is onder meer bekend als winnaar van X-factor in 2005 en van ‘Zo is er maar één’ in 2007.

Het concept van ‘In Harmony’, dit jaar aan zijn twaalfde editie toe, is intussen bekend. Tijdens het eerste deel van het concert laten de muzikanten van het harmonieorkest hun kunsten zien, in het tweede deel spelen Udo en het orkest netjes harmonieus samen.

De concerten vinden zowel vrijdag als zaterdag plaats vanaf 19.45 uur. Tickets kosten 16 euro en zijn te reserveren via de website tickets.harmoniehemiksem.be.