Harmonie pakt uit met gepersonaliseerde wijnen

De Freine Marina De Pauw, Tom De Wit en Guido Buschop klinken met de nieuwe wijnen. Hemiksem Harmonie Verenigde Vrienden viert in 2018 haar 145ste jubileum. Naar aanleiding daarvan pakt de harmonie uit met drie gepersonaliseerde wijnen: wit, rood en 'sparkling rosé'.

"De gepersonaliseerde wijnen zijn er gekomen op voorstel van een aantal mensen uit onze vereniging", zegt voorzitter Guido Buschop. "Het leek ons een goede manier om ons feestjaar 2018 in te zetten. Vervolgens hebben we een kleine wijnproef gehouden en de drie wijnen uitgekozen die we zouden personaliseren. Zij hebben elk een prestigieus etiket gekregen waar onze naam op prijkt, evenals de data '1873-2018'. Een verwijzing naar ons 145-jarig bestaan."





De Freine De flessen

600 in voorraad

Misschien heeft de eindejaarsperiode er iets mee te maken, maar de verkoop van de wijn draait nu al op volle toeren. Vooral de 'sparkling rosé' gaat als zoete broodjes over de toonbank. "We hebben in totaal 600 flessen in voorraad, maar we kunnen natuurlijk altijd nog laten bijmaken", verzekert Guido. "De wijn zal zeker nog een aantal maanden te verkrijgen zijn. De opbrengst gaan we gebruiken om onze concertreis naar de Moeselstreek te financieren."





Wie de wijn wil bestellen, kan dat doen via info@harmoniehemiksem.be. Je betaalt 8 euro per fles en 45 euro voor een doos van zes flessen. (BCOR)