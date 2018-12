Haak mee aan ‘s werelds grootste én warmste deken Kathy en Yves zoeken helpers voor Warmste Week-actie in 2019 Ben Conaerts

27 december 2018

13u59 1 Hemiksem De Warmste Week is nog maar pas gedaan, maar Kathy Vanden Broek en Yves Bisschops richten hun vizier nu al op de editie van volgend jaar. Ze willen de grootste gehaakte deken ter wereld maken en zijn daarvoor op zoek naar zoveel mogelijk helpende handen. De opbrengst van de actie is bedoeld voor de Hemiksemse vzw Villa Max.

Het wereldrecord van grootste gehaakte deken staat vandaag op 11.148,5 vierkante meter. Maar als het van Kathy Vanden Broek uit Brasschaat en Yves Bisschops uit Stabroek afhangt, wordt dat record binnenkort wat scherper gesteld. Tegen 21 december 2019 willen ze namelijk kunnen uitpakken met een deken van liefst 12.000 vierkante meter. Of anders gezegd: 8.000 dekentjes van 1 op 1,5 meter. De hele actie, die de titel ‘Crazy crochet’ heeft gekregen, is ten voordele van de Hemiksemse vzw Villa Max.

“Villa Max bezorgt gezinnen met kinderen met een ongeneeslijke of levensbedreigende ziekte een kosteloze vakantie”, vertelt Kathy. “De vakantieweken vinden telkens plaats in de huisjes van Casa Ametza in Brasschaat, waar ik werk. Van de ouders krijg ik achteraf vaak te horen dat de vakantie aanvoelde als een warm dekentje. Dat bracht me op het idee om zelf een deken te beginnen haken voor Villa Max. En als ik iets doe, wil ik het meteen groots aanpakken, dus dacht ik: waarom proberen we niet ineens een wereldrecord te verbreken?” (lacht)

Kathy en Yves kunnen het natuurlijk niet alleen. Ze rekenen op de hulp van verenigingen, clubs, scholen, woonzorgcentra, bedrijven en particulieren: iedereen die een handje wil helpen, kan dat doen. “Men zegt weleens dat haken alleen voor vrouwen is, maar in mijn vriendenkring zitten toch enkele mannen die het tegendeel bewijzen”, stipt Kathy aan. “We willen echt zoveel mogelijk mensen - jong en oud, man en vrouw - aan het haken krijgen. Het moet niet alleen de grootste, maar ook de warmste deken worden.”

Wie écht niet kan haken, kan ook op een andere manier zijn steentje bijdragen: door een centje te storten of door zich op logistiek vlak in te zetten. Want 8.000 dekens inzamelen, daar is best wel wat ruimte voor nodig. “Het plan is dat we werken met verschillende inzamelpunten waar mensen hun deken kunnen komen afleveren. Nadien verhuizen alle dekens normaal gezien naar een depot aan het vliegveld in Brasschaat dat ons door Defensie ter beschikking wordt gesteld. Daar worden ze allemaal aan elkaar gehaakt en hopen we de grootste deken ter wereld te kunnen uitrollen. Een jurylid van het Guinness Book of Records komt controleren of we het record hebben verbroken. Achteraf wordt de gigantische deken opnieuw uit elkaar gehaald. Het ene deel gaan we schenken aan goede doelen, het andere zal geveild worden ten voordele van Villa Max.”

Wie ‘Crazy Crochet’ wil steunen, door te haken of door zich op te geven als vrijwilliger, kan contact opnemen via crazycrochetbelgium@gmail.com. Meer info over de actie is ook te vinden op de Facebookpagina www.facebook.com/warmdekentje.be.