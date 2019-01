Groen houdt nieuwjaarsdrink Ben Conaerts

24 januari 2019

17u31 1

De lokale afdeling van Groen houdt op zondag 27 januari zijn nieuwjaarsdrink. Iedereen is om 14 uur welkom in d’Oude Boekerij in de Heiligstraat om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. De toegang is gratis.