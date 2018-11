Gratis workshop over ‘Hemiksem app’ Ben Conaerts

13 november 2018

14u30 0 Hemiksem Hemiksem heeft sinds enkele maanden een eigen ‘Hemiksem app’. Op maandag 19 november organiseert de gemeente er een gratis workshop over.

De ‘Hemiksem app’ is al actief sinds september en brengt gebruikers in verbinding met de diensten van de gemeente. Zo krijg je up-to-date nieuws aangeboden, vind je de contactgegevens van de gemeentediensten terug en kan je meldingen maken van sluikstort.

Maar ook voor lokale handelaars en verenigingen kan de applicatie een handig hulpmiddel zijn. Zij hebben de mogelijkheid om hun gegevens aan de app te linken. Het voordeel is dat iedere gebruiker kan zien welke winkels er open zijn en hoe ze een vereniging kan contacteren.

De gemeente organiseert op maandag 19 november dan ook een gratis workshop voor handelaars en vertegenwoordigers van de verenigingen. Daarin wordt uitgelegd hoe de app interessant kan zijn voor je zaak of vereniging.

De workshop vindt plaats om 19 uur in de Raadzaal van de Sint-Bernardusabdij. Inschrijven is verplicht en kan via informatie@hemiksem.be.