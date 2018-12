Gezocht: winterkleding en schoenen voor kinderen Ben Conaerts

10 december 2018

Welzijnsschakel Tochtgenoten en Buurthuis Hemiksem zijn op zoek naar winterkledij en schoenen voor kinderen. “Voor gezinnen waar het financieel wat moeilijker gaat, zorgt deze koude periode voor heel wat kopzorgen. Wij proberen deze mensen een handje te helpen”, klinkt het.

Wie in zijn kast nog een winterjas, een muts, een sjaal, handschoenen, een warme trui of schoenen heeft die nog een tijdje meekunnen, kan deze komen binnenbrengen bij Tochtgenoten of het Buurthuis. Tochtgenoten is open op maandag tussen 14 en 16.00 uur en donderdag van 18 tot 20.00 uur. Het Buurthuis is open elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12.00 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16.00 uur.