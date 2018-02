Gezocht: uitbater tijdelijke horecazaak abdij 07 februari 2018

De gemeente Hemiksem is op zoek naar een uitbater voor de tijdelijke horecazaak die er zal komen in de Sint-Bernardusabdij. Vanaf 1 april tot en met 30 september mag de toekomstige uitbater de komende vijf jaar een horecazaak uitbaten in de zuidvleugel van de abdij. Het gaat om 120 vierkante meter binnenruimte en 200 vierkante meter buitenterras. Daarnaast wordt ook een ruimte met het nodige sanitair voorzien. De horecazaak zal van donderdag tot en met zondag open zijn, op donderdag en zondag tot 0.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 1.30 uur. De concessie zal in de loop van de maand maart worden gegund aan de meest geschikte kandidaat. Geïnteresseerden kunnen tot 1 maart hun kandidatuur indienen bij de technische dienst, via 03/288.26.60 of dirk.smits@hemiksem.be. (BCOR)