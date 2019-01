Gezocht: monitoren voor speelpleinwerking Ben Conaerts

03 januari 2019

14u10 0

Net zoals de vorige jaren organiseert de vrijetijdsdienst van Hemiksem in de maanden juli en augustus een speelpleinwerking. Daarvoor is ze wel op zoek naar enthousiaste monitoren om de activiteiten mee in goede banen te leiden.

Kandidaten moeten in de zomer van dit jaar minstens 18 zijn, moeten graag met kinderen omgaan en mogen er niet voor terugdeinzen om voor een groep te staan. In de zomermaanden start er iedere twee weken een nieuwe groep monitoren die zorgen voor een programma vol actieve en creatieve activiteiten. Bovendien verdien je als monitor een centje bij.

Wie interesse heeft, kan nog tot en met zondag 17 februari 2019 zijn of haar gegevens doorgeven aan de vrijetijdsdienst via het wervingsformulier op de website www.hemksem.be. Als je nog nooit eerder op de speelpleinwerking hebt gestaan, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op 19 februari 2019.

Voor meer info kan je contact opnemen met de vrijetijdsdienst via karolien@hemiksem.be of 03 288 26 93.