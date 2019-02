Gezocht: creatievelingen voor eerste kunstenaarsmarkt ‘Mont Martre Hemiksem’ Ben Conaerts

20 februari 2019

Een aantal plaatselijke kunstenaars wil op zondag 5 mei een nieuwe kunstenaarsmarkt inrichten op de Gemeenteplaats. Om het plein om te toveren tot een ‘Mont Martre’, zijn ze volop op zoek naar creatieve standhouders.

“We zoeken ateliers, kunstenaars, designers en andere creatievelingen om van onze eerste editie een succes te maken”, zegt initiatiefnemer Zjos Meyvis. “Bedoeling is dat zij op ‘Mont Martre Hemiksem’ niet alleen hun spullen in de kijker zetten, maar ook hun werkwijze live demonstreren aan het publiek.”

Deelname is gratis, maar je zorgt als deelnemer wel voor je eigen stand. Dat kan gaan om een doek, parasol, zeil, tafel of ezel. Eén voorwaarde: je stand mag slechts drie meter lang zijn. Wie zich van een plaats wil verzekeren, kan zich nog tot en met 20 april inschrijven. Dat kan bij Zjos Meyvis via zjos.meyvis@telenet.be of in café De Witte op de Gemeenteplaats.