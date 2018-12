Gemeenteraadslid Hemiksem krijgt C4 na racistische uitspraak op Facebook: “Kerstlampjes doen me denken aan Marokkaantjes, allermooist als ze in de boom hangen en branden” Ben Conaerts

18 december 2018

19u47 7 Hemiksem Eén misplaatste racistische uitspraak op Facebook kent voor gemeenteraadslid Bert Cools (N-VH) uit Hemiksem zware gevolgen: hij kreeg vandaag zijn ontslagbrief. “Ik heb een fout gemaakt”, beseft Cools. “Ik wil aan iedereen mijn excuses aanbieden.”

Vrijdag 14 december. Tijdens de pauze op zijn werk bij Atlas Copco krijgt Bert Cools een racistische mop toegestuurd. Zonder de mogelijke gevolgen in te schatten, deelt Cools de misplaatste grap op zijn Facebookpagina. Eén uur later beseft hij dat hij in de fout is gegaan en wil hij de grap alweer verwijderen, maar op dat moment is het kwaad al geschied. De post wordt opgepikt, gedeeld en geraakt zelfs tot bij de top van Atlas Copco in Zweden. Daar konden ze er allerminst mee lachen. Gevolg: Cools kreeg vandaag zijn ontslagbrief.

“Allemaal omwille van één stomme grap die één uur op Facebook heeft gestaan”, aldus Cools, die in Hemiksem zetelt voor de lokale rechtse partij N-VH. “Ik kreeg dat bericht toegestuurd, vond het grappig en heb meteen daarna zonder na te denken op ‘delen’ geklikt. Dat was natuurlijk een enorme fout, dat besef ik maar al te goed. Een uur na de post heb ik alles meteen weer verwijderd. Maar toen waren er al screenshots gemaakt en ging de bal aan het rollen. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die ik heb gekwetst. Ik ben écht geen racist.”

“De ruime meerderheid van mijn collega’s bij Atlas Copco is allochtoon”, zegt Cools. “Ik kan prima met hen overweg en zij met mij. Ik werk graag samen met iedereen die graag werkt, onafhankelijk van zijn origine. Mijn directe collega’s weten dat ik het niet slecht bedoeld had. Ik ben soms wat gek, maar ik ben geen racist. Maar een aantal collega’s van een andere afdeling – mensen die mij niet kennen – heeft de post gebruikt om me in een kwaad daglicht te stellen. Ik krijg nu het ene haatbericht na het andere op Facebook. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het als grap had bedoeld onder collega’s. Het was niet bedoeld om mensen te kwetsen.”

Bert Cools trad pas vorige maand toe tot de gemeenteraad, als opvolger van de naar Thailand verhuisde Anthony Abbeloos (N-VH). Afgelopen verkiezingen kwam hij op voor Vlaams Belang, de partij waar hij naar eigen zeggen al jaren lid van was. Vanaf de twaalfde plaats behaalde Cools 151 voorkeurstemmen en raakte hij als tweede verkozen. Het plan was dat hij vanaf 2019 zou zetelen voor Vlaams Belang, maar of dat nog doorgaat, is op dit moment niet duidelijk.