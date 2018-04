Gemeentepersoneel ruimt zwerfvuil op 27 april 2018

Het gemeentepersoneel van Hemiksem heeft voor het tweede jaar op rij een zwerfvuilactie gehouden. Meer dan vijftig personeelsleden trokken er in de namiddag op uit om de straten wat properder te maken en het zwerfvuil te lijf te gaan. Onder meer de omgeving van de Gemeenteplaats, het abdijdomein en de buurt van de gemeentelijke sporthal werden onder handen genomen. Op donderdag 24 mei staat er een nieuwe opruimactie gepland, maar dan wel een waar alle inwoners aan kunnen deelnemen. Van 19 tot 21 uur wordt die dag vuil opgeruimd in het park Den Akker, in het abdijpark en in de omgeving van de Callebeekstraat. Elke deelnemer ontvangt na de opruimactie een attentie. Wie wil deelnemen, kan zich tot 9 mei inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website www.hemiksem.be.





(BCOR)