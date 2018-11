Gemeente vraagt vlag uit te hangen voor einde WO I Ben Conaerts

06 november 2018

De gemeente Hemiksem staat op 11 november traditiegetrouw stil bij het einde van de Eerste Wereldoorlog. Omdat het nu precies 100 jaar geleden is dat de ‘Groote Oorlog’ aan zijn einde kwam, krijgt de herdenking zondag een speciaal cachet.

“We roepen onze inwoners op om bij deze gelegenheid hun woning te bevlaggen”, klinkt het. “De militairen die in Hemiksem wonen, nodigen we uit om aan de plechtigheid deel te nemen.”

De herdenking gaat zondag van start om 10 uur met een vredesviering in de Sint-Niklaaskerk. Om 10.45 uur volgt er een inplaatsstelling rond het oorlogsmonument en om 11 uur volgt er één minuut stilte, ter markering van het exacte moment waarop 100 jaar geleden de wapens zwegen. Daarna is er een herdenkingsplechtigheid met onder meer een bloemenhulde en een naamafroeping van de gesneuvelden. Ten slotte gaat het richting de gemeentelijke begraafplaats, waar aan het erepark de vlam wordt ontstoken en de Last Post weerklinkt.