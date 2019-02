Gemeente voert actie tegen weesfietsen Ben Conaerts

14 februari 2019

18u30 0

De gemeente voert momenteel een actie om achtergelaten fietsen op het grondgebied van Hemiksem uit het straatbeeld te verwijderen. Fietsen mogen niet langer dan twee weken op dezelfde plaats op de openbare weg achtergelaten worden, ook niet in een fietsenstalling.

“We zoeken eerst uit of de fietsen in het straatbeeld weesfietsen zijn”, klinkt het bij de gemeentediensten. “Dat doen we door aan elke fiets een kaartje te hangen. Als je fiets geen weesfiets is, kan je het kaartje verwijderen. Na twee weken worden de fietsen waar nog een kaartje aanhangt, verwijderd.”