Gemeente verkoopt rookmelders Ben Conaerts

07 december 2018

De gemeente biedt sinds kort rookmelders voordelig te koop aan. De melders zijn getest op hun efficiëntie en gaan dankzij hun duurzame lithiumbatterij tot tien jaar mee.

“Nog ieder jaar sterven te veel mensen in een woningbrand, terwijl dit vermeden zou kunnen worden. Een rookmelder verwittigt je tijdig op het moment dat je je woning nog zou kunnen verlaten voordat een brand ten volle uitbreekt”, klinkt het.

De kostprijs voor de rookmelders bedraagt 9 euro per stuk of 25 euro per drie stuks. Je kan ze aanschaffen aan het onthaal van het gemeentehuis.