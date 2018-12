Gemeente geeft poolparty in zwembad Ben Conaerts

13 december 2018

14u47 0

Op woensdag 19 vormt het gemeentelijke zwembad van Hemiksem het decor voor een heuse poolparty. Vanaf 13 uur wordt het zwembad uitgerust met een stormbaan waarop jong en oud zich kan komen uitleven. Vanaf 18 uur worden de lichten gedimd en legt DJ Mario zijn beste platen op. De poolparty duurt tot 20 uur en is gratis toegankelijk. Kinderen onder de acht jaar dienen wel vergezeld te zijn van een ouder.

Wie zeker wil zijn van zijn plekje, doet er goed aan zich in te schrijven. Dat kan via elodie@hemiksem.be of tel. 03 288 26 91.