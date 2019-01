Gemeente geeft nieuwjaarsdrink Ben Conaerts

08 januari 2019

15u23 2

Het gemeentebestuur van Hemiksem trakteert zijn inwoners op zondag 13 januari weer op een nieuwjaarsreceptie. Vanaf 15 uur is iedereen welkom in het Depot Deluxe om er te toosten op het nieuwe jaar en te genieten van een hapje en een drankje.

Aansluitend op de nieuwjaarsdrink, omstreeks 17.30 uur, vindt in het Depot Deluxe de prijsuitreiking plaats van de eindejaarsactie van de middenstandsraad In aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder worden verschillende mooie prijzen verloot. De hoofdprijs is een nieuwe wagen, geschonken door Garage Aerts.