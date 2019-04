Gemeente en Kempens Landschap organiseren publieksevenement ‘Feest in het abdijpark’ Ben Conaerts

12 april 2019

13u55 0 Hemiksem Op zondag 28 april staat het abdijpark in Hemiksem volop in de kijker. De voorbije jaren ontwikkelde Kempens Landschap samen met de gemeente Hemiksem een nieuwe visie voor het park. Met het evenement ‘Feest in het abdijpark’ wordt het project feestelijk afgesloten.

De voorbije twee jaar stond de abdijomgeving centraal in het plattelandsproject ‘Sint-Bernardusabdij: Kruispunt aan de Schelde’. Dankzij een subsidie van 91.490 euro kon een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld worden voor het park. “Zo werd een natuurbeheersplan opgemaakt en werkten we het ontwerp uit van een wandel- en fietsbrug over de Benedenvliet”, zeggen Kathleen Helsen en Jan De Haes, covoorzitters van Kempens Landschap. “In januari werd alvast een eerste beheerwerk uitgevoerd met het uitbaggeren en vrijmaken van de vijver naast de hondenlosloopzone.”

Als afsluiter van het project wordt op zondag 28 april ‘Feest in het abdijpark’ georganiseerd. “Tijdens een gezellig evenement kan je onder meer de toekomstplannen voor het park en de abdij ontdekken”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Het park is nu al een trekpleister voor wandelaars uit de omgeving, maar heeft nog veel potentieel om uit te groeien tot een bruisende ontmoetingsplaats voor talloze doelgroepen.” Ook nog op het programma die dag: live muziek, een initiatiesessie yoga, een spelletje kubb en een picknick. Wie wil deelnemen aan de picknick, kan zich nog tot 19 april inschrijven via de website van de gemeente: www.hemiksem.be.