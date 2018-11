Freddy De Vierman exposeert schilderijen over WO I Ben Conaerts

07 november 2018

17u03 0 Hemiksem Bibliotheek Ivebica vormt sinds deze week het decor voor de tentoonstelling ‘Particles from the Great War’ van Freddy De Vierman (58). De Hemiksemse schilder exposeert er 22 werken over de Eerste Wereldoorlog.

“Het zijn schilderijen op aquarel en olieverfschilderijen die ik vier jaar geleden heb gemaakt”, vertelt De Vierman. “Ik was toen door de gemeente Merksem uitgenodigd om iets te doen rond de Eerste Wereldoorlog, die toen 100 jaar geleden van start ging. Nu het ook 100 jaar geleden is dat de ‘Groote Oorlog’ is geëindigd, heeft de lokale bibliotheek me uitgenodigd om een selectie van de werken daar te exposeren.”

“Het is wel interessant om tussen alle boeken, cd’s en dvd’s opeens geconfronteerd te worden met beelden uit de Eerste Wereldoorlog”, vervolgt de schilder. “Een van de schilderijen toont een grote rode klaproos met daarin een soldaat met een kruis verwerkt. In een ander werk staan de bommen uitgestald op een tafeltje zoals in een stilleven.”

“Voor ik de schilderijen heb gemaakt, heb ik veel over WO I gelezen. Ik vond het allemaal heel surrealistisch. Eerst ben je bij wijze van spreken met elkaar Kerstmis aan het vieren, om even later dan elkaar te willen doodschieten. Dat surrealistische vind je volgens mij ook in de schilderijen terug.”

De tentoonstelling blijft nog tot en met 29 december staan en is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.