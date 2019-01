Frank Smet kraamt kerstdorp weer op: “Ik tel alweer af naar december” Ben Conaerts

07 januari 2019

16u09 0 Hemiksem Na meer dan een maand wordt het kerstdorp in het plaatselijke heemmuseum dezer dagen weer opgekraamd. Ongeveer 3.000 mensen zijn er de afgelopen kerstperiode een kijkje naar komen nemen. “Ik tel alweer af naar het moment dat ik opnieuw kan beginnen bouwen”, lacht Frank Smet.

Sinds eind november werd het lokale heemmuseum opnieuw ingepalmd door het gigantische miniatuurkerstdorp van Frank Smet. Zo’n dertig vierkante meter boordevol gezellige wintertafereeltjes, van kabelbanen tot ijsschaatsers, van kerstchalets tot een fanfare. Maar nu de kerstvakantie voorbij is, is ook de tijd gekomen voor de afbraak. “Die gaat gelukkig sneller dan de opbouw”, zegt Frank. “Tegen donderdag zou alles weg moeten zijn. Met de hulp van mijn echtgenote gaat het vlot. Ik breek af, zij pakt in. Maar we zijn natuurlijk heel voorzichtig. De meeste stukjes zijn heel fragiel.”

Vier zondagen lang vormde het kerstdorp een grote attractiepleister voor het heemmuseum. Frank schat dat er tussen de 2.000 à 3.000 mensen zijn langsgekomen. “Het was ongelooflijk”, glundert de Hemiksemnaar. “Ik had nooit verwacht dat er zoveel bezoekers zouden opdagen. Sommige mensen zijn de eerste keer alleen komen kijken om daarna samen met hun kinderen of kleinkinderen nog eens terug te komen. Dat ik het dorp nu moet afbreken, doet wel een beetje pijn. Ik heb tegen mijn vrouw al lachend gezegd dat ze maar een zakdoek bij de hand moet houden. Maar ach, nog elf maand en ik kan opnieuw beginnen bouwen. Ik tel nu alweer af.

