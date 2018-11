Frank Smet bouwt opnieuw gigantisch miniatuurkerstdorp: “Mijn mooiste tot nog toe” Ben Conaerts

30 november 2018

16u17 1 Hemiksem Het lokale heemmuseum kan de komende weken weer uitpakken met een indrukwekkende blikvanger. Voor het derde jaar op rij heeft Frank Smet (68) er een gigantisch miniatuurkerstdorp gebouwd. Met zo’n dertig vierkante meter is het mogelijk het grootste kerstdorp van het land.

Het is al voor het derde keer dat het heemmuseum wordt ingepalmd door het reusachtige kerstdorp van Frank Smet. Maar het straffe is: de constructie wordt ieder jaar alleen maar groter en groter. Het dorp van dit jaar beslaat zelfs ruim dertig vierkante meter en is daarmee mogelijk het grootste van het land. “Het is misschien wel het mooiste wat ik ooit gebouwd heb”, glundert Frank. “In Nederland kom je wel vaker van zulke kerstdorpen tegen. Maar hier bij ons is het volgens mij redelijk uniek.”

Engelengeduld

De Hemiksemnaar heeft de voorbije weken alles uit de kast gehaald om het dorp afgewerkt te krijgen. Met engelengeduld en met ongelooflijk veel oog voor detail is hij aan de slag gegaan. “Al in juni begin ik na te denken over het dorp. De opbouw heeft dit jaar drie weken in beslag genomen. Mijn vrouw en ik doen dat samen. We vullen elkaar goed aan. Ik zet de poppetjes waar ze moeten staan, mijn vrouw werkt het af met papier-maché. Al zijn we nu wel bijzonder traag op gang gekomen. Om een of andere reden schoot het de eerste dagen niet op. Maar nu alles eindelijk klaar is, ben ik er ongelooflijk fier op.”

Het resultaat van al dat werk is alleen maar indrukwekkend te noemen. Hoelang je ook kijkt, elke keer stoot je wel op een nieuw charmant wintertafereeltje. De liften aan de kabelbaan, de skiërs op de skipiste, de jongens en meisjes die op het ijs schaatsen, het kindje dat een sneeuwengel maakt, het frietkraam in de kleuren van de Belgische vlag: je kan er onmogelijk uitgekeken op geraken.

Wolvenbos

“Het dorp ziet er opnieuw wat anders uit dan het vorige jaar”, toont Frank. “De skipiste staat centraal en ik heb een aantal nieuwe aanwinsten toegevoegd, zoals een wolvenbos, een fontein, een luchtballon en een fanfare. Misschien ben ik wel het meest trots op mijn nieuwe koets met hinnikende paarden. De dieren kunnen hun hoofden bewegen en geluid maken. Fantastisch vind ik dat. Ik ben twee jaar naar zoiets op zoek geweest.”

Frank verzamelt intussen al meer dan twintig jaar kerstminiatuurtjes. Zijn collectie is zodanig groot dat hij ze zelfs nu nog niet volledig heeft kunnen uitstallen. “Ik heb het afgelopen jaar weer een dertigtal huisjes gekocht”, glimlacht hij. “Vorige week ben ik nog naar Nederland gegaan. Daar koop ik de meeste miniatuurtjes. Zeker de helft ervan staat nog thuis op de tafel.”

Het kerstdorp blijft nog staan in het heemmuseum tot 6 januari 2019. Daar is het elke zondag – behalve 30 december – gratis te bezichtigen tussen 14 en 18 uur. “Op 7 januari starten we weer met de afbraak”, blikt Frank al vooruit. “Dat zal opnieuw met veel pijn in het hart zijn. Maar er is één troost: de afbraak gaat een stuk sneller dan de opbouw.”