Fotokring organiseert fotosalon 27 augustus 2018

02u23 0

De Koninklijke Fotokring Licht en Schaduw organiseert op zaterdag 1, zondag 2 en maandag 3 september haar jaarlijkse fotosalon in het Depot Deluxe.





De fototentoonstelling omvat meer dan 100 zwart-wit en kleurfoto's die in het werkjaar 2017-2018 werden gemaakt. "De foto's vertonen een zeer grote verscheidenheid qua inhoud, fotografische technieken en voorstelling", zegt voorzitter Jozef Van Brusselen.





"Iedere avond om 20 uur, alsook zaterdag- en zondagmiddag om 15 uur, worden bovendien meerdere digitale montages vertoond op een groot projectiescherm." Het fotosalon is open van 14 tot 22 uur op zaterdag, van 10 tot 22 uur op zondag en van 18 tot 22 uur op maandag. De toegang is gratis.