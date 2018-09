Filmopnames in Sint-Bernardusabdij ABDIJRUIMTE IS DECOR VOOR NIEUWE 'NACHTWACHT'-FILM BEN CONAERTS

07 september 2018

02u43 0 Hemiksem De abdij van Hemiksem vormde de voorbije drie dagen het decor voor filmopnames van 'Nachtwacht: De Poort der Zielen'. Dat is de allereerste bioscoopfilm van de populaire Ketnetreeks 'Nachtwacht' die op 12 december in première gaat. Onder meer Hilde De Baerdemaeker en Sven De Ridder spelen erin mee.

Er ontstond deze week opvallend veel beweging in en rond de Sint-Bernardusabdij. Een crew van een twintigtal medewerkers was er de voorbije drie dagen druk in de weer met het maken van filmopnames.





Een leegstaande ruimte tussen het administratief centrum en het heemmuseum deed dienst als decor voor de allereerste bioscoopfilm van de populaire jeugdreeks 'Nachtwacht'. De film, die de ondertitel 'De Poort der Zielen' heeft gekregen, is een coproductie van Ketnet en Studio 100 uit buurgemeente Schelle.





Onderwereld

"We hebben in het verleden nog meer opnames gemaakt in deze abdij", vertelt Sofie Buytaert, productieleider van Studio 100. "We zijn hier onder meer neergestreken voor opnames van de jeugdreeks 'Kosmoo', al hebben we daarvoor gebruik gemaakt van een andere abdijruimte dan nu. Dat is het leuke aan deze abdij: ze heeft heel veel duistere, verborgen hoekjes die zich perfect lenen tot film- of tv-opnames. Dus toen we op zoek waren naar een locatie die de 'onderwereld' zou moeten voorstellen, zijn we hier opnieuw terecht gekomen."





Snode plannen

Die onderwereld is de thuisbasis van opperdemon Nemmeza, een rol die vertolkt wordt door Hilde De Baerdemaecker. Nemmeza beraamt snode plannen om alleenheerser te worden, maar krijgt daarbij tegenstand van de zogenaamde 'Nachtwacht': de drie jonge magiërs Vladimir (Louis Thyssen), Wilko (Giovanni Kemper) en Keelin (Celine Verbeeck) en hun raadsman Vega (Sven De Ridder).





Verder zijn ook nog onder meer Cathérine Kools, Peter Thyssen, en Peter Van de Velde in de film te zien. De regie is in handen van de Nederlandse regisseur Gert-Jan Rooy.





Niet herkenbaar

"De beelden die we hier in de abdij hebben gemaakt, zijn absoluut cruciaal voor de film", zegt Buytaert. "Maar wie later de bioscoopfilm gaat bekijken, heeft echter maar een kleine kans dat hij of zij de abdij zal herkennen. De ruimte die voor de filmopnames werd gebruikt, staat doorheen het jaar leeg en werd sfeervol aangekleed met onder meer kaarsen, doodskoppen en spinnenwebben. De buitenkant van de abdij komt niet in beeld en ook andere beelden van Hemiksem werden er niet gemaakt. De film speelt zich af in een bovennatuurlijke fantasiewereld en die sfeer wilden we niet doorbreken."





'Nachtwacht: De Poort der Zielen' gaat op 12 december in première en zal in België verdeeld worden door Kinepolis Film Distribution.