Extra publieksmoment voor expo Jo Op de Beeck

07 november 2018

In de Academie voor Muziek en Woord in Hemiksem loopt momenteel een tentoonstelling van de Mechelse fotograaf Jo Op de Beeck. Zaterdag wordt er een extra publieksmoment ingelast, waarop ook de kunstenaar zelf aanwezig zal zijn. Het publieksmoment vindt plaats van 11 tot 16 uur en is gratis toegankelijk.

Op de Beeck is een fotograaf die niet alleen zelf fotografeert, maar ook sterk gefascineerd is door de grote hoeveelheid visuele prikkels en beelden die dagelijks via het internet binnenkomen. Deze beelden gaat hij bewerken, uitvergroten, spiegelen, opnieuw fotograferen en daardoor ontelbare keren herinterpreteren. Op die manier roepen ze constant vragen op en zaaien ze twijfel.

De fototentoonstelling loopt nog tot en met 14 december.