Ex-sp.a'ster komt op voor Open Vld 18 mei 2018

Kim van Velthoven (32), die in het verleden nog bestuurslid was bij sp.a, zal met de volgende verkiezingen opkomen op de lijst van Open Vld. "Ik voel me meer liberaal dan rood", zegt ze. "De politiek is altijd iets geweest wat mij geïntrigeerd heeft, maar het was voor mij een onbekende wereld. Toen ik afstudeerde als maatschappelijk werkster, heb ik voor mezelf de beslissing genomen om me politiek te engageren en ben ik lid geworden van sp.a. Ik was nog erg jong en naarmate ik ouder werd en meer werk- en levenservaring opdeed, kwam ik tot het besef dat ik de visie van sp.a op onder andere het sociale beleid niet deel en dat mijn standpunten meer aansloten bij het liberale gedachtegoed. Een persoonlijk gesprek met Open Vld-lijsttrekker Birgit De bondt en secretaris Greet Jacops deed mij de knoop doorhakken." (BCOR)