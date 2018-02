Ewa: "Alleen is ook maar alleen" 07 februari 2018

02u25 0 Hemiksem Ook Ewa Pelczar (68), een Hemiksemse met Poolse roots, gaat in 'Hotel Römantiek' op zoek naar een nieuwe liefde.

Ewa is al zeventien jaar weduwe en vond de tijd rijp om Cupido in te schakelen. "Ik ben 23 jaar lang heel gelukkig getrouwd geweest", zegt ze. "Toen is mijn echtgenoot plots overleden. Ik heb sindsdien nog een relatie gehad, maar dat ligt nu achter mij. Dus heeft mijn dochter me ingeschreven voor 'Hotel Römantiek'. Ik had het programma vorig jaar al bekeken en was eigenlijk wel nieuwsgierig geworden naar hoe het zou zijn om zelf deel te nemen. Alleen is ook maar alleen."





Met haar deelname aan 'Hotel Römantiek' wilde Ewa niet alleen nieuwe mensen leren kennen, ze wilde ook de beeldvorming rond zestigplussers bijstellen. "Sommige mensen denken dat wij gevangen zitten tussen vier muren, maar dat kan ik wel tegenspreken. Ik doe aan turnen en aan linedance en ik zing ook nog in een koor. Het is niet omdat je boven de zestig bent, dat je niet kan sporten of aan activiteiten kan deelnemen."





Cupido's

Zelf kijkt ze alvast uit naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. "Ik zit donderdag sowieso voor de buis", zegt ze. "Ik heb ook andere mensen aangeraden om te kijken. Ik wil niet te veel verklappen, maar ik kan wel zeggen dat 'Hotel Römantiek' voor mij een heel aangename ervaring is geweest. Ik heb er heel toffe mensen ontmoet en Otto-Jan, Frances en Sven - onze drie Cupido's - waren ronduit fantastisch." (BCOR)