ENGIE plant vier windturbines op site Umicore Ben Conaerts

09 april 2019

14u37 0 Hemiksem ENGIE heeft bij het provinciebestuur een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van vier windturbines op de site van Umicore. Het gemeentebestuur ziet dat niet helemaal zitten: “De financiële voordelen mogen niet harder doorwegen dan de leefkwaliteit.”

ENGIE wil vier windturbines bouwen op de site van Umicore in Hemiksem en Hoboken. In de vergunningsaanvraag zijn twee windturbines met een tiphoogte van 180 meter voorzien op het grondgebied van Hemiksem. Nochtans had het gemeentebestuur in de voorgesprekken met ENGIE en Umicore ervoor gepleit om de plannen verder uit te werken op basis van twee windturbines met kleinere afmetingen.

“Investeringen in groene energie en windturbines moeten mogelijk zijn, maar we vrezen dat vier windturbines van dat formaat op relatief korte afstand van woongebieden tot een overschrijding van de ruimtelijke draagkracht gaat leiden”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Windturbines hebben een mogelijke impact op de omgeving gezien hun hoogte van 180 meter. De financiële voordelen voor ENGIE en Umicore mogen niet harder doorwegen dan de leefkwaliteit van onze omwonenden.”

Infosessie

Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag bij de provincie organiseren ENGIE en Umicore op woensdag 24 april een infosessie. Daar wordt uitleg gegeven over het project, aan de hand van kaarten, fotosimulaties en infopanelen. De infosessie betekent meteen ook de start van het openbaar onderzoek, zodat in een periode van 30 dagen mogelijk bezwaarschriften kunnen worden ingediend. De infosessie vindt plaats tussen 17 en 21 uur in het Administratief Centrum en is doorlopend toegankelijk.