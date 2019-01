Eerste stap in opwaardering abdijpark: dichtgegroeide vijver wordt weer open gemaakt Ben Conaerts

07 januari 2019

16u17 0 Hemiksem De quasi volledig dichtgegroeide vijver vlak naast de toegangsweg aan de Sint-Bernardusabdij wordt momenteel weer open gemaakt. De werken zijn slechts de eerste stap in de opwaardering van het abdijpark.

In het abdijpark van de Sint-Bernardusabdij is er dezer dagen heel wat beweging te merken. De vijver vlak naast de toegangsweg vanuit de Nijverheidsstraat was aan een dringende opknapbeurt toe. “De vijver was volledig dichtgegroeid met riet en door jarenlange slibvorming stond er nauwelijks nog water in”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Nochtans is deze waterpartij potentieel een interessante biotoop voor allerlei fauna en flora. Daarom hebben we er nu voor gekozen om het gebied te herstellen tot een open water met een rietzone en een bloemenrijke ruigte. Al het overtollig slib en de rietvegetatie wordt afgegraven en weggevoerd. De werken nemen slechts enkele dagen in beslag.”

De slibruiming, deels gefinancierd met Vlaamse en provinciale plattelandssubsidies, is slechts de eerste stap in de opwaardering van het abdijpark. Het park is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), maar werd vorig jaar door de gemeente Hemiksem en de vzw Kempens Landschap het gebied in erfpacht genomen. Daardoor kan het beheer van het park beter aansluiten bij die van het beschermde abdijcomplex. Om dat te realiseren, werd in opdracht van Kempens Landschap een natuurbeheerplan opgemaakt. Na een grondige inventarisatie van de aanwezige natuur en infrastructuur werd een nieuwe, breed gedragen visie uitgewerkt met bijhorende beheersmaatregelen.

“Kempens Landschap begeleidt de gemeente om de als monument beschermde abdij en zijn omgeving samen nog beter tot hun recht te laten komen”, zeggen Jan De Haes (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerden en covoorzitters van Kempens Landschap. “Met het herstel van de vijver is alvast de eerste stap gezet. Het resultaat van de werken zal dit voorjaar al goed te zien zijn en geven de inwoners en bezoekers aan het park al een voorproefje van de toekomstplannen voor de abdijomgeving. Daar willen we later een nieuwe wandel- en fietsbrug over de Benedenvliet realiseren, als een nieuwe toegangspoort tot het park vanuit de dorpskern van buurgemeente Schelle.”

Burgemeester Luc Bouckaert is alvast opgetogen met de samenwerking met Kempens Landschap. “Samen hebben we heel wat in beweging gezet en het herstel van de vijver is een mooie eerste zichtbare verandering in het park. Er ligt nog een grote opdracht om de komende jaren de vooropgestelde doelen te realiseren, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit samen tot een succesvol einde zullen brengen.”