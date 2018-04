Eerste 'slimme' vuilbak staat in park Saunierlei 07 april 2018

02u38 0 Hemiksem Het park in de Saunierlei beschikt voortaan over een 'slimme' vuilbak. Daar kan niet alleen meer afval in, de vuilbak informeert ook de gemeentediensten wanneer hij vol is.

Hemiksem heeft voor het eerst een 'slimme' vuilbak in gebruik genomen. In het park aan de Saunierlei werd zopas één 'big belly' geplaatst. Dit type vuilbak werkt volledig op zonne-energie en perst het afval samen waardoor er meer kan in opgeslagen worden dan in een traditionele vuilbak. Is de vuilbak vol, wordt er bovendien automatisch een seintje gegeven aan de verantwoordelijke, zodat de gemeentediensten de vuilbak kunnen komen ledigen. Je moet trouwens niet schrikken als je er afval in werpt, want de 'big belly' maakt een geluid en zegt 'dank u wel'. Grappig detail: de stem die je hoort, is die van gemeentesecretaris Luc Schroyens.





4.500 euro

De vuilbak kostte de gemeente zo'n 4.500 euro, maar is volgens schepen van Milieu Jenne Meyvis (Groen) een nuttig wapen in de strijd tegen zwerfvuil. "Onze andere vuilbakjes zijn heel snel vol, waardoor het vaak gebeurt dat het vuil eruit valt en wegvliegt. Omdat deze 'slimme' vuilbak het vuil automatisch samenperst, kan er hier dus veel meer afval in. Voorlopig blijft het bij dit ene exemplaar. We hebben bewust voor het park in de Saunierlei gekozen als testlocatie, omdat dit park 's nachts wordt afgesloten. Na enkele maanden volgt er dan een evaluatie en als die positief is, volgen er in de toekomst mogelijk nog meer 'slimme' Hemiksemse vuilnisbakken." (BCOR)