Duo in het zwart pleegt overval op frituur ‘t Dorp in Hemiksem Toon Verheijen

09 februari 2019

22u34 41 Hemiksem Twee mannen hebben zaterdagavond een overval gepleegd op frituur ‘t Dorp aan de Gemeenteplaats in Hemiksem. De twee zouden gewapend zijn geweest en bedreigden de uitbater. De politie organiseerde een klopjacht, maar het is niet duidelijk of de twee verdachten ingerekend zijn.

De overval zou omstreeks 21 uur gebeurd zijn. Twee vermoedelijk jonge mannen volledig in het zwart gekleed bedreigden de uitbater met een wapen. Ze droegen ook een bivakmuts. Er is sprake van een pistool en een mes. Daarna sloegen ze op de vlucht. De twee verdachten renden volgens getuigen weg in de richting van het park. Het is niet duidelijk dat ze buit hebben gemaakt al is er sprake van enkele honderden euro’s. De uitbater zou ongedeerd zijn.

Politieploegen hebben de buurt uitgekamd, maar het is niet duidelijk of dat ook resultaat opleverde. Een jongere werd opgepakt, maar zijn betrokkenheid is niet zeker. Er is ook een helikopter ingezet om de buurt uit te kammen. Ook een speurhond kwam ter plaatse.

Eind december werd in dezelfde omgeving ook al eens een overval gepleegd. De bewoner van een appartement in de Unolaan werd toen thuis overvallen door een pakjesbezorger. De man liep een lichte snijwonde aan de hals op.