Dries (10) speelt kinderhoofdrol in ‘Scrooge, de Musical’ Ben Conaerts

12 november 2018

15u27 0 Hemiksem De 10-jarige Dries Van Cauwenbergh speelde al mee in prestigieuze musicalproducties als ‘Mozart’ en ‘14-18’. Binnenkort mag hij ook ‘Scrooge, de Musical’ aan dat indrukwekkende rijtje toevoegen. De jonge Hemiksemnaar kruipt daarin in de huid van Tiny Tim.

Sinds hij vier jaar geleden op de planken stond in ‘14-18’ rijgt Dries Van Cauwenbergh de knappe musicalrollen aan elkaar. Hij kroop reeds in de huid van de jonge Mozart en Charlie Chaplin en binnenkort speelt hij Tiny Tim in ‘Scrooge, de Musical’. Hij staat er op de planken naast onder meer Warre Borgmans, die gestalte geeft aan de vrekkige Ebenezer Scrooge uit de roman ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens.

“Tiny Tim is een jongetje dat lijdt aan een spierziekte en daardoor niet goed kan stappen”, vertelt Dries. “Het is de eerste keer dat ik een personage moet spelen dat zich met krukken voortbeweegt. Dat is niet makkelijk, want ik moet tezelfdertijd ook veel liedjes zingen. Maar als ik goed oefen, komt dat wel in orde.”

Dries, die in het zesde leerjaar zit in de Prins Boudewijnschool in Wilrijk, staat voor een bijzonder drukke periode. “De première komt er aan op 9 december”, weet hij. “Dus de komende weken zal er heel veel van mijn vrije tijd gaan naar de repetities. Als ik niet op school zit, zal ik aan het repeteren zijn. Maar ik doe dat allemaal ontzettend graag. Het podium is mijn tweede thuis. Ik geniet ervan om daar te kunnen staan, voor het oog van honderden mensen.”

Maar ook al oogt het cv van de jonge acteur al heel straf, Dries houdt de voeten wel stevig op de grond. “Ik hoef later niet absoluut professioneel acteur te worden. Ik denk dat ik liever dokter of architect zou worden. Het acteren zie ik eerder als een ontzettend leuke hobby.”

