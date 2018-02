Depot Deluxe decor voor woonbeurs 21 februari 2018

02u24 0

De gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Hemiksem en hun partners organiseren op zaterdag 24 februari opnieuw hun intergemeentelijke woonbeurs. Na onder meer Schelle en Aartselaar is het deze keer Hemiksem die gastheer speelt. Het Depot Deluxe wordt ingepalmd door een ruime waaier aan standhouders, die informatie komen bieden over betaalbaar en veilig wonen en duurzaam (ver)bouwen. Zo komen de sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale Woning en Arro Antwerpen hun sociale woningen en sociale leningen toelichten. Daarnaast hebben verschillende private bouwheren een infostand, waar zij de bezoekers laten kennismaken met hun woonprojecten. Voor meer gedetailleerde informatie over energiescans, extra aantrekkelijke premies voor dakisolatie en informatie omtrent het duurzaam (ver)bouwen van je woning kan je dan weer terecht bij Natuurpunt, Vibe en Ecohuis Boom. Tot slot wijzen de politiezone Rupel en brandweerzone Rupel je op mogelijke veiligheidsrisico's in je woning wat betreft brandgevaar en inbraakpreventie. De woonbeurs vindt plaats van 10 tot 17 uur en de toegang is gratis. (BCOR)