Comedy Night met Jens Dendoncker en Thomas Smith Ben Conaerts

14 november 2018

Op zondag 25 november organiseren de vrijetijdsdiensten van Schelle en Hemiksem opnieuw hun jaarlijkse Comedy Night. Met Thomas Smith en Jens Dendoncker wisten ze daarvoor twee bekende comedians te strikken.

Thomas Smith is bekend van de tv-hitserie ‘Foute vrienden’, terwijl ook Jens Dendoncker op tv niet meer is weg te denken. Denk maar aan zijn verschijningen in ‘Hoe zal ik het zeggen?’, ‘Beste kijkers’ en ‘De slimste mens ter wereld’.

De Comedy Night vindt plaats om 19.30 uur in het Depot Deluxe. Tickets kosten 6 euro en zijn te verkrijgen bij de vrijetijdsdiensten van Schelle en Hemiksem, in bibliotheek Ivebica en in de Q8 in Hemiksem.