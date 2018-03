Broodjeszaak Sabores brengt Spaanse keuken naar Hemiksem 09 maart 2018

02u48 0 Hemiksem Hemiksem heeft er vanaf maandag 12 maart een nieuwe broodjeszaak bij. In Sabores, vlak naast de Regenboogschool in de Provinciale Steenweg, zal je naast de traditionele smos en martino ook terechtkunnen voor broodjes in Spaanse stijl.

Zaakvoerder Saskia Cuppens uit Schelle is al jaren gepassioneerd door de mediterrane keuken. Dus is het geen toeval dat ze zich voor haar broodjeszaak heeft laten beïnvloeden door het zuiden. Zowel uit de naam - 'sabores' is Spaans voor smaken - als uit de inrichting en de menukaart spreekt een grote voorliefde voor het Iberisch schiereiland. "Ik serveer broodjes met typisch Spaanse ingrediënten, zoals manchegokaas, chorizo en ibericoham", vertelt Saskia. "Daarnaast heb ik ook tapasbordjes op het menu staan en serveer ik twee keer per week, op donderdag en vrijdag, paella. Ook mensen die veganistisch of vegetarisch zijn kunnen hier trouwens terecht voor een lekker broodje."





Naast Regenboogschool

Saskia heeft in het verleden al in broodjeszaken gewerkt, maar het is nu de eerste keer dat ze voltijds aan de slag gaat in haar eigen zaak. "Dat was altijd al mijn ambitie", zegt ze. "Maar ik wou vooral dat het meer was dan zomaar de zoveelste broodjeszaak. Met de Spaanse stijl hoop ik het verschil te maken en Sabores er te laten uitspringen. De ligging, vlak naast de Regenboogschool, is ongetwijfeld ook een troef. 's Morgens en 's avonds krijg je hier heel veel passage. De klanten kunnen hun broodje komen afhalen of ter plaatse opeten en we doen ook leveringen naar de bedrijven in de omgeving."





Sabores is van maandag tot en met vrijdag geopend vanaf 8 uur. (BCOR)