Bpost schrapt drie rode brievenbussen Ben Conaerts

22 november 2018

15u32 1

Bpost gaat het aantal brievenbussen in Hemiksem afbouwen. Drie van de negen rode bussen zullen verdwijnen. Het gaat om de exemplaren in de Berkenlaan 7, Lindelei 76 en Statieplaats 2. Voor brieven en het afgeven van pakjes kan je nog steeds terecht op het postkantoor aan de Sint-Bernardsesteenweg 1.

De maatregel kadert in het voornemen van Bpost om 25 tot 30 procent van de rode brievenbussen in ons land te schrappen. “Sinds 2004 is het volume brieven in de rode brievenbussen met meer dan de helft gedaald”, verklaart Bpost. “Sommige bussen ontvangen ondertussen minder dan zes brieven per dag. We behouden wel de regel dat er in elke gemeente minstens één brievenbus is die na 17.00 uur wordt gelicht.”