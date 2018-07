Bloemenexpo in Sint-Bernardusabdij 27 juli 2018

Zaterdag en zondag vormt de historische binnenkoer van de Sint-Bernadusabdij opnieuw het decor voor een tentoonstelling van fuchsia's, pot- en kuipplanten. De organisatie van de bloemenshow is in handen van De Bellekens, een vriendenkring met een passie voor planten en bloemen. Je kan er niet alleen gaan genieten van heel wat bloemenpracht, maar ook van een drankje, een stuk taart en een broodje. De tentoonstelling vindt plaats van 9.30 tot 18 uur, de toegang is gratis. Meer info is te vinden op de website www.debellekens.be.





(BCOR)