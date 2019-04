Blacklight Festival komt deze zomer naar Hemiksem: “We beginnen met propere lei” Dancefestival strikt al meteen Regi als headliner Ben Conaerts

08 april 2019

13u22 0 Hemiksem Hemiksem krijgt er – zes jaar na Casa Blanca – eindelijk weer een zomerfestival bij. Op zaterdag 3 augustus wordt het abdijdomein ingepalmd door het Blacklight Festival. Op de affiche prijken voorlopig al onder meer Regi, Robert Abigail, DJ Frank, DJ Wout en DJ Mario, maar de komende maanden zullen nog een pak namen volgen. “Vergelijk ons niet met Casa Blanca of Tomorrowland”, zegt organisator Lesley Donckers. “Wij willen een eigen verhaal schrijven.”

Danceliefhebbers uit Hemiksem en omstreken kunnen de dag van zaterdag 3 augustus 2019 alvast aankruisen in hun agenda. Dan strijkt het Blacklight Festival voor het eerst neer op het domein aan de Sint-Bernardusabdij. In de schaduw van de abdij worden twee podia voorzien met vijftien DJ’s. Het ene podium wordt gewijd aan commerciële muziek, het andere staat in het teken van techno. Met onder meer Regi, Robert Abigail, DJ Frank, DJ Wout en DJ Mario zijn de eerste dj-namen al gelost. Tickets kosten 10 euro en vliegen momenteel de deur uit.

De organisatie is in handen van Lesley Donckers (43). “Ik was in 2010 met enkele vrienden aanwezig op de Love Parade in Duisburg, waar 21 mensen zijn omgekomen”, vertelt hij. “Het festivalterrein was niet berekend op de enorme toestroom van 400.000 bezoekers. Door het getrek en het geduw zijn sommige mensen vertrappeld geraakt. Heel dat gebeuren heeft een diepe indruk op me nagelaten. Eens je zoiets hebt meegemaakt, ga je festivals anders bekijken. Veiligheid zal voor mij altijd centraal staan. Veiligheid is prioriteit nummer een.”

In 2017 organiseerde Donckers al een eerste editie van het Blacklight Festival in Lier. Maar dat kende niet het succes waarop hij had gehoopt. Problemen met de vergunningen speelden hem parten. “We hadden slechts drie maanden voor het evenement de nodige vergunningen op zak”, legt hij uit. “Dat gaf ons veel te weinig tijd om het festival voor te bereiden zoals we het wilden. In Hemiksem beginnen we met een propere lei. We hebben de vergunning hier al op zak sinds oktober. We kunnen dus alles tot in de puntjes voorbereiden.”

Beleving wordt sowieso een belangrijk aandachtspunt op het Blacklight Festival, dat het motto ‘We are all connected’ uitdraagt. Het festivaldomein zal worden aangekleed in een fantasythema met natuurlijk een heleboel blacklights. Leuk extraatje is de samenwerking met Port of Antwerp, dat de Waterbus uitbaat. Op de dag van het festival zullen festivalgangers die met de Waterbus naar het festival komen afgezakt, daar al in de juiste sfeer worden gebracht. “Beginnende dj’s zullen tussen op de boot de festivalgangers proberen op te warmen. Voor hen is het een mooie gelegenheid om zich te bewijzen”, aldus Donckers.

Wie in de Rupelstreek aan dance en beleving denkt, denkt al snel aan Tomorrowland. Maar die vergelijking wil de organisator zeker niet maken. “We willen zeker geen festival kopiëren. We streven ernaar om een eigen identiteit uit de bouwen. Natuurlijk zitten we met het Blacklight Festival maar pas aan het begin van het verhaal. Maar we gaan hier in Hemiksem een engagement aan voor de lange termijn. We willen de eerste jaren gebruiken om te kijken naar wat de mensen leuk vinden en wat er eventueel beter kan. Daarna kunnen we aan groeien beginnen denken.”

Tickets voor het festival zijn te vinden op de website www.blacklightfestival.be