Bibliotheek vanaf januari op donderdag gesloten Ben Conaerts

27 december 2018

15u07 0

Intergemeentelijke bibliotheek IVEBICA past vanaf 1 januari 2019 zijn openingsuren aan. Meest opvallende wijziging is dat de bibliotheek in Hemiksem voortaan op donderdag gesloten zal blijven, net als de bibliotheek in Niel. Volgens de bib gaat het om een “verdere optimalisatie van de bibliotheekwerking”.

De bib van Hemiksem zal open zijn op maandag en dinsdag van 16 tot 20 uur, op woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 20 uur, op vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. De bib van Niel doet open op maandag van 15 tot 20 uur, op dinsdag van 15 tot 18 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur, op vrijdag van 15 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.

Met één lidkaart kan je zowel in de bib van Niel als in die van Hemiksem terecht.