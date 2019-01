Bibliotheek organiseert gedichtenwedstrijd Ben Conaerts

09 januari 2019

Bibliotheek IVEBICA organiseert deze en volgende maand weer een gedichtenwedstrijd, naar aanleiding van de jaarlijkse Poëzieweek. Deelnemen kan door een gedicht te schrijven, bij voorkeur over het thema ‘vrijheid’, en dit vóór 31 januari aan het bord in de bibliotheek in Hemiksem te hangen. Vervolgens mogen alle lezers tot 20 februari stemmen op het leukste gedicht.

De schrijver van het gedicht dat de meeste stemmen krijgt, wint een boekenbon ter waarde van 20 euro. Ook uit de personen die gestemd hebben, zal een winnaar worden getrokken. Hij of zij zal een kleine verrassing ontvangen.