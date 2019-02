Bestuur past voor bewakingscamera op Gemeenteplaats: “Camera houdt criminelen niet tegen” Ben Conaerts

21 februari 2019

15u21 0 Hemiksem De laatste maanden is er een plaag van inbraken in Hemiksem. Oppositiepartij N-VA pleitte de voorbije gemeenteraad dan ook voor een extra bewakingscamera in het centrum van Hemiksem. “Maar camera’s gaan criminelen niet afschrikken”, reageert burgemeester Luc Bouckaert (CD&V).

De voorbije maanden werden er in Hemiksem heel wat diefstallen en inbraken gesignaleerd. Eerder deze maand kwam het tot een overval in frituur ’t Dorp op de Gemeenteplaats. Voor oppositiepartij N-VA is het tijd dat er meer concrete maatregelen komen. “De gemeente heeft geïnvesteerd in ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning”, zegt Helke Verdick (N-VA). “Deze camera’s hebben echter geen afschrikeffect voor voetgangers of brommers. Wij pleiten daarom voor een bewakingscamera in het centrum, op de Gemeenteplaats. De camera kan daders afschrikken of helpen bij de identificatie wanneer ze nog eens toeslaan.”

Burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) denkt niet dat een bijkomende camera in het centrum een oplossing kan zijn. “Een camera is een nuttig instrument om achteraf informatie te verkrijgen, maar gaat criminelen niet afschrikken”, redeneert hij. “Kijk bijvoorbeeld maar naar de plofkraken die de voorbije maanden hebben plaatsgevonden. Daar waren bewakingscamera’s aanwezig, maar die hebben de daders niet tegengehouden. We hebben trouwens ook handelszaken buiten ons centrum. Als we één vaste camera in ons dorp hangen, dan moeten we daarbuiten ook camera’s gaan hangen. Op die manier blijven we bezig.”

Bouckaert benadrukt dat er in de gemeente al heel wat camera’s aanwezig zijn. “Bovenop de ANPR-camera’s, die ervoor zorgen dat niemand ongezien onze gemeente kan in- of uitrijden, beschikken we over 22 vaste camera’s. Die staan verspreid over Hemiksem opgesteld, onder meer aan de gemeentelijke sporthal en de Sint-Bernardusabdij. Bovendien hebben we twee mobiele camera’s die op een vijftigtal verschillende plaatsen kunnen worden ingezet. Daarbij is het verrassingseffect dus veel groter dan bij vaste camera’s. Met die mobiele camera’s kunnen we alle vormen van overlast in beeld brengen, van overvallen tot sluikstorten. Ten slotte hebben we in de omgeving van het dorp een aantal privé-instellingen die zelf camera’s hebben. De beelden daarvan zijn steeds door de politie opvraagbaar.”