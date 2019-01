Bert Cools (VB) neemt mandaat toch op: “Ik ga me niet laten doen” Ben Conaerts

08 januari 2019

14u31 1 Hemiksem In Hemiksem werd maandagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Twintig raadsleden – Gregory Müsing (N-VA) was verhinderd – legden in een goed gevulde raadzaal de eed af. Onder hen ook Bert Cools (Vlaams Belang), die de afgelopen weken in het oog van de storm kwam te staan na een racistische grap op Facebook.

Het was lange tijd onduidelijk of Bert Cools zijn mandaat voor Vlaams Belang zou opnemen. De heisa rond zijn misplaatste mop heeft veel indruk gemaakt. “Ik heb meer dan vijftig doodsbedreigingen gekregen”, zegt hij. “Dat men mij wil bedreigen, tot daar aan toe. Maar als je opeens moet lezen dat men je vrouw en je dochters iets wil aandoen, gaat dat er flink over. Ik heb een slechte grap gedeeld op Facebook en heb meermaals mijn verontschuldigingen aangeboden. Maar intussen ben ik mijn job bij Atlas Copco kwijt en heeft men mij aan de schandpaal genageld. Ik heb getwijfeld of ik mijn mandaat zou opnemen. Maar nu heb ik alles laten bezinken en beseft dat ik me niet mag laten doen.”

De Vlaams Belanger voelt zich gesteund door zijn partij en zijn partijvoorzitter, Tom Van Grieken. “Hij heeft op de radio gezegd dat Atlas Copco zich moet schamen om iemand in de kerstperiode op straat te zetten omwille van een Facebookpost. De mensen die me kennen, weten dat ik geen racist ben. Ik heb veel Marokkaanse vrienden en ben al tien jaar samen met een Roemeense. Iedereen die naar België komt om zijn steentje bij te dragen, is van mij welkom. Ik zou graag hebben dat de storm kan gaan liggen en dat ik dit hoofdstuk kan afsluiten.”

De gemeenteraad van Hemiksem mocht in totaal zes nieuwkomers verwelkomen, het merendeel afkomstig van het kartel CD&V-Groen. Het gaat om schepenen Caroline Van Vracem en Kurt Verberckt en raadsleden Jo Van Havere en Jill Van Wijnsberghe, die eerder al twaalf jaar raadslid was in Schelle. Voor N-VA is Inneke Varewyck nieuw, terwijl Birgit De bondt voor het eerst zetelt voor Open Vld. Rodney Talboom (sp.a) was van 2007 en 2011 al raadslid en keert nu terug naar de gemeenteraad. Hij werd aangeduid als gemeenteraadsvoorzitter.