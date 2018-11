Bas Birker vervangt Jens Dendoncker op Comedy Night Ben Conaerts

20 november 2018

Jens Dendoncker moet zijn optreden op de Comedy Night van zondag 25 november afzeggen wegens gezondheidsproblemen. Als vervanger heeft de organisatie de Nederlandse stand-up comedian Bas Birker weten te strikken.

In de afgelopen 10 jaar speelde Birker meer dan 1.500 shows in Nederland en België en was hij onder meer te zien op Pukkelpop, Lowlands en het Comedy Casino Festival.

Naast Birker wordt de affiche vervolledigd door Thomas Smith. MC Jasper Posson praat de boel aan elkaar.

De Comedy Night vindt plaats om 19.30 uur in het Depot Deluxe.