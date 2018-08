Amber (7) heeft rolletje beet in De Luizenmoeder 20 augustus 2018

De 7-jarige Amber Mettepenningen uit Hemiksem zal straks te zien zijn in de gloednieuwe VTM-reeks De Luizenmoeder, die nog tot en met 7 september wordt opgenomen in Schilde.

Het is niet de eerste keer dat Amber figureert in een tv-programma. "Ik deed al een paar keer mee in De Buurtpolitie", vertelt Amber.





De Luizenmoeder speelt zich af op een school en dus komen er uiteraard heel wat kinderen in beeld. "Op piekmomenten lopen er tot tachtig kinderen rond op onze set. Dat is wanneer we scènes op de speelplaats inblikken", vertelt Johan Van Den Driessche, producer van de komische serie.





Ook in de klaslokalen worden er kinderen gefilmd. Amber Mettepenningen is één van de kindacteurs die wat vaker in beeld komt. Zij speelt Joëlle.





Niet zo moeilijk

"Af en toe moet ik een zinnetje zeggen. Da's niet zo moeilijk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen", zegt Amber. "Het is niet de eerste keer dat ik op tv zal komen. Ik speelde ook al een keer of vijf mee in De Buurtpolitie."





Turnster

"Samen met mijn oudere zus Alicia doe ik regelmatig mee aan audities. Of ik later actrice wil worden? Misschien wel, maar eigenlijk zou ik nog liever turnster zijn, want dat doe ik ook graag", aldus de kleine steractrice.





Wanneer De Luizenmoeder exact op het scherm zal komen, is momenteel nog niet duidelijk.





(KDC)