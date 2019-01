Al 54 inbraken en 44 pogingen in Rupelstreek sinds begin november: “Bekijk eigen woning door inbrekersogen” Sander Bral

08 januari 2019

17u20 0 Hemiksem De commotie op straat en op sociale media over inbraken in de Rupelstreek is terecht. Sinds 1 november deden er zich al 54 inbraken en nog eens 44 pogingen tot inbraak voor in de politiezone. De lokale politie heeft in die periode al acht verdachten kunnen arresteren en blijft hameren op preventie: “Maak het inbrekers niet te gemakkelijk.”

Het is jammer genoeg een klassieker maar woning- en handelszaakinbraken nemen elke keer toe tijdens de donkerste periode van het jaar. In de lokale politiezone Rupel (Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst) deden er zich sinds 1 november al bijna honderd (!) feiten voor, wat ongeveer de helft meer is dan dezelfde periode vorig jaar.

“We hebben een opvallend rustig voorjaar en kalme zomer gehad in 2018 maar dat gemiddelde is bij de eindejaarsperiode teniet gedaan”, zegt woordvoerder Joris Van Camp van PZ Rupel. “Met 54 effectieve inbraken en nog eens 44 pogingen zitten we met een significante stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. We hebben acht verdachten kunnen oppakken van Roemenië en het voormalige Joegoslavië. Het gaat dus duidelijk over rondtrekkende inbrekersbendes die niet altijd even gemakkelijk op te sporen zijn. Sommige feiten kunnen met elkaar in verband gebracht worden en zitten in een breder onderzoek. Zo waren er verschillende inbraken in de UNO-laan in Hemiksem waar vooral op balkons werd ingebroken op de eerste verdieping achterin de woning en verschillende feiten in de Rumstse Vosberg hebben wellicht ook met elkaar te maken. De verschillende onderzoeken naar inbraken staan zowel lokaal als nationaal hoog op de prioriteitenlijst.”

“We zetten ook preventief in tegen inbraken”, benadrukt Van Camp. “We houden gerichte acties die zowel fenomeengericht, dadergericht als hotspotgericht zijn. Bij acties tegen inbraken worden bepaalde straten of wijken afgezet en uitgekamd door zowel zichtbare als anonieme politie op zoek naar verdachte zaken. Ook bij verkeers- of drugsacties is er extra waakzaamheid en onze patrouilles houden verhoogd toezicht bij winkels tijdens de eindejaarsperiode. Mensen die zelf langer afwezig zijn kunnen ook gratis afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politie. Onze patrouilles nemen de betreffende woningen dan mee op in het patrouilleplan.”

Bewoners die zelf mee een oogje in het zeil willen houden kunnen zich aansluiten bij één van de twintig buurtinformatienetwerken (BINs) in de zone Rupel. Alle leden worden gealarmeerd door de politie als er verdachte zaken gemeld worden. “Maak het inbrekers ook niet te gemakkelijk”, klinkt het nog bij de politie. “Vraag gratis inbraakpreventie aan bij de politie zodat onze experts jouw huis of handelszaak kunnen bekijken door de ogen van een inbreker.”

“Er zijn drie belangrijke maatregelen die mensen zelf kunnen nemen”, zegt diefstalpreventieadviseur Ivo Schoeters. “De eerste is puur organisatorisch. Licht regelmatig je brievenbus, laat hagen niet wildgroeien, laat gaat ladder of materialen rondslingeren, laat licht branden, spreek mensen op straat aan die je niet kent. Het meest evidente zijn fysieke maatregelen zoals stevige ramen en deuren voorzien van degelijke sloten. De derde maatregel is elektronisch. Alarmsystemen en camerabewaking zijn echter niet de heilige graal tegen inbraken. Als de deur wagenwijd open staat, heeft een alarmsysteem weinig zin.”

De politie benadrukt verdachte zaken meteen te melden via het noodnummer 101. Alle preventietips zijn na te lezen op de website van de lokale politiezone Rupel.