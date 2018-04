Afscheid in mineur voor ereburgemeester EDDY DE HERDT STAAT NIET MEER OP SP.A-LIJST NA INTERNE TWIST BEN CONAERTS

02u36 0 Hemiksem Ereburgemeester Eddy De Herdt (sp.a) verlaat na deze legislatuur het politieke schouwtoneel. Hij voelt zich achteruitgeschoven binnen zijn eigen partij en kiest er daarom voor niet op te komen. "Als er bij zijn die denken dat ze het beter kunnen, mogen ze dat nu bewijzen."

De lokale afdeling van sp.a heeft zopas de volledige kandidatenlijst voor de verkiezingen van 14 oktober bekendgemaakt. Op de lijst rond kopvrouw Kristien Vingerhoets is opvallend genoeg geen plaats voorzien voor ereburgemeester Eddy De Herdt (72), al 36 jaar actief in de gemeentepolitiek, waarvan twaalf jaar als schepen en twaalf jaar als burgemeester. De Herdt zetelt momenteel nog in de gemeenteraad, maar neemt na deze legislatuur dus afscheid van het politieke schouwtoneel. Een afscheid waar hij - voor alle duidelijkheid - zelf voor heeft gekozen, maar wel een in mineur, vindt hij.





"Dieptepunt"

"De jongere generatie wil binnen onze partij de eerste viool spelen", stelt De Herdt vast. "Ik had graag als lijstduwer meegedaan, in de eerste plaats om de partij te steunen. Onze voorzitter heeft me dat voorstel ook gedaan. Maar ik wil niet op een lijst gaan staan met mensen die mij liever naar buiten willen werken. Ik heb niets tegen sp.a, maar als er bij zijn die denken dat ze het beter kunnen, dan moeten ze dat maar doen. Zonder mij dus. Ik vind het heel teleurstellend dat het op deze manier moet eindigen. Dit is misschien wel het dieptepunt van mijn politieke loopbaan."





Met Eddy De Herdt is sp.a een politiek boegbeeld en een absoluut stemmenkanon kwijt. De Herdt haalde zowel 2000 als in 2006 meer dan duizend voorkeurstemmen binnen. Met de vorige verkiezingen in 2012 was hij met 988 voorkeurstemmen nog altijd de tweede populairste politicus in Hemiksem, na huidig burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). "We hebben Eddy meermaals het voorstel gedaan om lijstduwer te worden en hij heeft ons steeds in het ongewisse gelaten", zegt voorzitter Rodney Talboom.





"Op een bepaald moment hebben we beslist om de knoop door te hakken en voor een andere lijstduwer te gaan. We vinden het jammer dat we de electorale waarde van Eddy kwijt zijn. Maar we denken dat we het verlies in team kunnen opvangen. Er komt een moment dat je door moet durven gaan en naar de toekomst moet kijken. Het kerkhof ligt vol met mensen die onvervangbaar zijn." Op de kandidatenlijst van sp.a staan, in vergelijking met de verkiezingen 2012, liefst twaalf nieuwe gezichten. "Allemaal mensen die met veel enthousiasme hun energie en vrije tijd in Hemiksem willen investeren", luidt het. Lijsttrekker Kristien Vingerhoets kan onder meer rekenen op de steun van schepen Stefan Van Linden (plaats 2) en fractieleider François Boddaert (plaats 3). Voorzitter Rodney Talboom prijkt zelf op plaats 4 en Jos De Bruyn, voormalig vakbondssecretaris en medeorganisator van de retrokoers 'Allez, Roger', duwt de lijst.