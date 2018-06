Academie sluit jaar af met concert 26 juni 2018

De Academie voor Muziek en Woord sluit op woensdag 27 juni zijn schooljaar af met het op-treden 'Laatste Nootjes'. Het is de apotheose van een heel jaar lang musiceren, voordragen, toneelspelen en hard werken. Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren worden er dit jaar twee optredens gegeven. Je bent welkom in het Depot Deluxe om 18 of om 19.30 uur. De toegang is telkens gratis. (BCOR)