Abdij krijgt zomerbar en brug ZWAKKE WEGGEBRUIKERS UIT SCHELLE VEILIGER EN SNELLER NAAR PARK BEN CONAERTS

02u41 0 Foto Laenen Burgemeester Luc Bouckaert aan de Sint-Bernardusabdij. Hemiksem Er wordt in 2018 letterlijk een brug geslagen over de Vliet, tussen Hemiksem en Schelle. De constructie moet de ontsluiting van de Sint-Bernardusabdij verbeteren. "Voor fietsers en voetgangers uit Schelle wordt de afstand een stuk kleiner", voorspelt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). In de zuidvleugel van de abdij wordt tegen de zomer een ruimte ingericht voor een pop-upzomerbar.

Het plan is intussen bekend: over een vijftal jaar wordt in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij de nieuwe intergemeentelijke bibliotheek van Hemiksem, Schelle en Niel gehuisvest. Ter voorbereiding van dat project willen de gemeenten Hemiksem en Schelle de toegankelijkheid van het abdijpark vergroten. Daarom maken ze dit jaar al werk van de realisatie van een brug over de Benedenvliet, de waterloop die de grens tussen Schelle en Hemiksem afbakent.





"Waar de brug precies zal komen, ligt nog niet vast", zegt de Hemiksemse burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). "Maar het meest waarschijnlijke scenario is dat ze een plaats krijgt achter sporthal Scherpenstein in Schelle. De brug zal onze abdij een stuk vlotter bereikbaar maken voor zwakke weggebruiker. Zij moeten nu vanuit Schelle een heel eind afleggen via de drukke Sint-Bernardsesteenweg en de Nijverheidsstraat. Als de brug er ligt, wordt de afstand een stuk kleiner en het traject een stuk veiliger. Het zou mooi zijn als we ook de bussen van De Lijn aan de brug kunnen laten halthouden. Ook de mensen die met het openbaar vervoer komen, zouden op die manier minder ver moeten stappen."





Locatie

Voor de inplanting van de brug en de bijbehorende omgevingswerken heeft Hemiksem 400.000 euro voorzien. Volgende maand zou de definitieve locatie moeten worden vastgelegd en daarna is het wachten op de subsidie van de Vlaamse Landmaatschappij. "Normaal moeten we dit jaar al met de aanbesteding kunnen beginnen", denkt Bouckaert. "Misschien kunnen we tegen eind 2018 zelfs al aanvangen met de werkzaamheden."





Er wordt het komende jaar ook verder geïnvesteerd in de restauratie van de abdij. Zo wordt 270.000 euro voorzien voor de afwerking van het restauratie- en subsidiedossier voor de verdere invulling van de zuidvleugel. "Naast de nieuwe bibliotheek voorzien we daar ook ruimte voor een horecazaak, vergaderzalen en een bed and breakfast met zeven kamers. Bedoeling is dat er ook een fietspunt wordt gecreëerd, waar bezoekers fietsen kunnen huren", aldus de burgemeester.





Maar dat alles is dus ten vroegste voor over een vijftal jaar. In afwachting wordt de zuidvleugel al door de eigen diensten aangepakt, zodat er deze zomer al een pop-upbar kan worden ingericht. "Met de waterbus die in onze gemeente stopt, krijgen we heel veel toeristen die naar de abdij afzakken in de hoop er iets te kunnen drinken. We zouden die mensen graag nu al iets kunnen aanbieden en hebben met onze technische dienst bekeken of we de zuidvleugel deze zomer al een beperkte invulling kunnen geven. Omdat er geen verwarming ligt, zullen we ons wel moeten beperken tot de periode van half mei tot eind september."