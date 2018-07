Aantal huiszwaluwen neemt opnieuw toe 09 juli 2018

02u47 0

De huiszwaluwen in de Herbekestraat stellen het goed. In 2016 geleden werd nog gevreesd voor een doemscenario, maar sinds vorig jaar is er duidelijk een kentering gekomen. Het aantal paartjes is toen gestegen tot twaalf en het lijkt erop dat die stijging zich zal doorzetten. Bij Natuurpunt Rupelstreek verwacht men zelfs dat de kaap van de twintig paartjes dit jaar zal worden gerond. "Toen er in 2016 nog slechts één paartje zat, maakten we ons ernstige zorgen over het verdwijnen van de huiszwaluw in Hemiksem", zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. "Maar dat de aantallen de jongste jaren opnieuw steil omhoog aan, stemt ons optimistisch."





(BCOR)