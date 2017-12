750 euro voor ezeltjes van'Fellow!' 02u40 0

De Vrijetijdsdienst en de Jeugdraad van Hemiksem hebben de opbrengst van de drankenverkoop bij de aankomst van de Sint en de comedyavond aan het goede doel geschonken. Het bedrag, ongeveer 750 euro, is gegaan naar 'Fellow!', de ezeltjeswerking van Jeugdzorg Emmaüs aan de Valkenisseweg in Hemiksem. "Met de opbrengst willen we onze kudde van vier ezeltjes uitbreiden, zodat we nog meer mensen bij de werking kunnen betrekken", luidt het. (BCOR)